Lecha s'acomiada de l'Ajuntament carregant contra Colau: ''El govern municipal ha estat un frau''

Renuncia a l'acta de regidora de la CUP a Barcelona: ''Estic satisfeta amb la feina que hem fet"

Redacció | La regidora de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona, Maria José Lecha, renuncia aquest mes de juny a l'acta de regidora per iniciar el procés de jubilació. Lecha marxa "satisfeta de la feina" que ha fet el seu partit al consistori tot i que lamenta que Barcelona no està millor del que la va trobar ara fa tres anys quan va entrar a l'Ajuntament, perquè, segons Lecha "el govern municipal ha estat un frau".

A causa del procés de jubilació parcial a l'Hospital de Sant Pau, i que, haurà de complementar amb una altra persona, no li serà possible seguir duent a terme les tasques com a regidora al consistori. "Aquest juny faig 61 anys i s'inicia el procés de jubilació parcial a l'Hospital de Sant Pau", ha explicat Lecha, que admet que no volia deixar l'acta però la prejubilació és una reivindicació laboral per la qual han lluitat molt de temps.

"Estic satisfeta de la feina que hem fet", ha assegurat Lecha que ha criticat que "en moltes situacions ha estat invisibilitzada". "En la pròxima legislatura continuarem contribuint per capgirar aquesta ciutat i que sigui una ciutat pels veïns i les veïnes", ha reblat Lecha que ha dit que continuarà dins la formació com a militant de base i "des del carrer".

La regidora ha fet balanç d'aquests anys al consistori: "he fet tot el que he pogut i sabut", tot remarcant l'aprenentatde i coneiement de la instutució que ha adquirit. Lecha s'ha mostrat "satisfeta" de la feina feta, com per exemple a l'àera de feminsme i de mobilitat, entre altres. Tanmateix, ha destacat que han introduit debats i denuncies a l'Ajuntament que no s'havien fet abans.

El substitut de Lecha es coneixerà en les setmanes vinents, segons ha informat el portaveu del Secretariat Municipal de la CUP Capgirem Barcelona, que ha recordat que la formació posa èmfasi en el projecte i no en les persones. En aquest sentit, ha assenyalat que "el projecte municipalista iniciat fa tres anys continua durant aquest any" abans de les eleccions del 2019.



Amb la renúncia de Lecha són dos els regidors de la CUP a Barcelona que han deixat l'acta al consistori durant aquesta legislatura. Al mes de maig de 2017, Josep Garganté va marxar de l'Ajuntament i el va substituir la fins llavors diputada de la CUP, Eulàlia Reguant.

