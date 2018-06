El Partit Nacional Escocès votarà per exigir l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats

Última actualització Divendres, 8 de juny de 2018 14:30 h

debatrà dissabte el text durant el seu congrés, que comptarà amb la participació de Clara Ponsatí i Nicola Sturgeon

Redacció | El congrés del Partit Nacional Escocès (SNP) votarà aquest dissabte una resolució en suport de Clara Ponsatí.

La primera ministra d'Escòcia i líder de l'SNP, Nicola Sturgeon © Sara Prim Comparteix Tweet

Aquest dissabte la militància de la formació que governa a Escòcia sotmetrà a votació una moció que crida a “solidaritzar-se” amb “la campanya jurídica” de l’exconsellera d’Ensenyament de la Generalitat, que s’enfronta a una ordre europea de detenció emesa per l’Estat espanyol.



El text de la resolució proposada per les joventuts del partit demana al govern espanyol que “permeti la tornada de tots els exiliats polítics” i que “alliberi immediatament a tots els presos polítics sense condició com a part d’un acord democràtic”. La trobada se celebrarà a la ciutat d’Aberdeen i hi participarà la primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, la mateixa exconsellera i el seu advocat Aamer Anwar.



La resolució destaca “la independència” judicial i policial del sistema escocès en el procediment d’extradició, però alerta que, si s’executa l’euroodre, Ponsatí correria el risc d’anar a la presó per “promoure el dret pacífic de Catalunya per determinar el seu propi destí”.

S’espera que el congrés reuneixi uns 2.500 membres del partit davant dels quals parlarà Ponsatí just abans del discurs final que farà la primera ministra Sturgeon.

