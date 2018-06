Última actualització Divendres, 8 de juny de 2018 14:00 h

Les ADIC es replantegen la seva posició envers el nou govern autonòmic. Viuen una evolució derivada dels nous esdeveniments.

La resistència cívica i el risc a expedients administratius per les accions que van escometre sota el 155 denunciant "l'okupació" de l'administració catalana i l'empresonament o l'exili dels polítics que van fer possible el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017 han estat el tot durant aquests durs 7 mesos. La nova etapa, d'acord amb el que explica en Guillem de l'ADIC INTERIOR es formularà en una nova assemblea, en base "a una idea més ferma de construcció de la república".

La posició d'aquests treballadors, com a funcionaris públics, els hi "permet tenir una visió molt més àmplia del que està passant", i per això, s'intueix que les decisions que surtin de l'assemblea programada tinguin una importància decisiva per les seves activitats. De fet, interpreten els canvis recents, sobretot "els canvis bruscos" que s'han succeït en forma de cessaments fulminants, amb certa cautela. Els polítics que han resistit com han pogut els mesos de supervisió "dels homes de negre" com es coneixien els secretaris imposats per l'estat, han estat majoritàriament rellevats.En tot cas, roman el dubte de que els canvis no facin decaure "la reivindicació del que és la construcció de la república". Resten vigilants i expectants.