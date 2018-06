Espanya, el país on la Fundació Franco denuncia per delictes d'odi i contra l'honor el nacionalisme gallec

8 de juny de 2018, 18.10 h

La Espanya sempre ha sigut pais negat a conèixer idiomes i així, es comprèn per què no entenen la paraula "democracia" . Tot el mon evoluciona (Russia, la Xina) i "aqui" es vanten de ser uns enrocats. Per a ells, a l'autopista, tothom va contra direcció... menys ells que son els únics que van en sentit contrari. Té collons la cosa...