Una llibreria es vanta de no tenir cap llibre del nou ministre de cultura i aquesta és la reacció a la xarxa

Última actualització Divendres, 8 de juny de 2018 16:15 h

La publicació està a punt dels 1.000 retuits i supera dels 3.300 likes

Gerard Sesé @gerardsese | La Llibreria Calder, al barri de Sant Antoni de Barcelona ha volgut explicar mitjançant les seves xarxes socials que el seu establiment no té cap llibre del nou i polèmic ministre de Cultura i Esports, Màxim Huerta. La decisió d'aquesta llibreria ha agradat a les xarxes i els usuaris han fet viral el tuit.

Llibreria Calder es defineix com "una llibreria experta en llibres". Malgrat pugui semblar redundant, és una manera d'autor de definir el seu negoci fugint de les grans superfícies o sucursals que venen llibres com botifarres. És per això que encara pren més rellevància el seu tuit que s'ha fet viral, senzill i contundent: "No tenim llibres de Màxim Huerta".

No tenim llibres de Maxim Huerta. — Llibreria Calders (@LaCalders) 6 de juny de 2018

I és que el nou ministre de Cultura i Esports espanyol, que ha estat notícia pels seus tuits catalanofòbics, masclistes i en contra de l'esport, ja ha publicat sis novel·les, un llibre de viatges, un conte infantil i un relat il·lustrat. Però cap d'aquests es podrà trobar, ara ja per principis, a la llibreria Calder. Un fet que ha agradat als usuaris de Twitter: La publicació està a punt dels 1.000 retuits i supera dels 3.300 likes i supera un miler de comentaris.