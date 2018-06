Juanjo Puigcorbé anuncia la seva dimissió

Última actualització Divendres, 8 de juny de 2018 17:30 h

Ho fa "per motius personals" i assegura que ha estat "un honor" servir la ciutat i el país

Avui divendres 8 de juny el regidor Joan Josep Puigcorbé ha anunciat el cessament de totes les seves funcions tant a l'Ajuntament com a la Diputació de Barcelona

El regidor per Esquerra Republicana de Catalunya Juanjo Puigcorbé ha anunciat aquest divendres la seva dimissió de totes les seves funcions polítiques actuals. Ho ha fet mitjançant una carta de comiat on expressa la seva satisfacció i honor per haver servit a la seva ciutat i el seu país. A la missiva ha volgut agrair el suport de totes les institucions i agents del sector cultural que han col·laborat amb el regidor i diputat.



Juanjo Puigcorbé es va presentar a les eleccions al consistori el 2015 de la mà d'ERC i una coalició que va aconseguir 5 regidors. El popular actor ha desenvolupat la seva acció de govern en la promoció de les arts des de la Diputació de Barcelona.



En la carta explicativa de la seva dimissió s'acomiada d'aquesta manera: Confio que la feina feta haurà contribuït, ni que sigui modestament, a millorar i dinamitzar el món de la cultura i la nostra societat en general. Aquest ha sigut sempre i continuarà sent el meu objectiu en qualsevol etapa que iniciï a partir d'aquest moment.