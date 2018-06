Lliçó de Quim Torra a Echenique després que el de Podemos el titlli de ''racista''

Última actualització Divendres, 8 de juny de 2018 18:30 h

El convida a conèixer-lo abans de prejutjar-lo

M.B| Ja és massa habitual que l'unionisme acusi el president de la Generalitat d'atiar la "xenofòbia". Tant, que ni tan sols va sorprendre ningú que Podemos s'afegís a la campanya de desprestigi a Quim Torra i el seu secretari d'Organització, Pablo Echenique, el titllés -sense pèls a la llengua, el 14 de març- de "racista" pels tuits i articles en que parlava dels "espanyols".





Unes afirmacions que (per la seva gravetat) podrien haver estat replicades amb contundència des del Govern, però que ara el president ha preferit abordar evitant la ràbia que sol caracteritzar el nacionalisme espanyol: ha llançat a Echenique i el seu partit una oferta de diàleg.



Per a això, ha buscat un punt en comú entre el sobiranisme i la formació de Pablo Iglesias com la voluntat de fer fora la monarquia espanyola i viure en una República. "M'agradaria tenir l'ocasió d'explicar-li qui sóc, què penso, perquè crec que Catalunya és, per sort, un país d'acollida i, com diu Cuixart, de lluites compartides", li ha dit, demanant-li l'oportunitat de presentar-se abans de ser prejutjat, tal com va dir que faria amb el nou Gobierno espanyol.