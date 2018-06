El fill de Bárcenas dona la nota per 'La Roja'

No hi ha cap vot

Amig@s! Nos complace anunciarles que a partir de las 00.00h podrán escuchar en todas las plataformas de streaming la canción que hemos hecho para apoyar a la selección en el #MundialdeRusia2018.





Para todos ustedes, #DesdeRusiaconAmor pic.twitter.com/uhffDnzLM0 — TABURETE (@taburete89) 7 de juny de 2018

Ser fill de l’extresorer del PP és una creu de la que mai es podrà despendre però sempre la podrà portar millor si la seva banda segueix acumulant èxits. I, quina millor manera de fer-ho que alimentar el seu públic amb el nacionalisme espanyol que emana de tot allò relacionat amb 'La Roja' a pocs dies del mundial de futbol?Els components del grup han decidit llançar un nou tema dedicat a la selecció espanyola, sota el títol de 'Des de Rusia con amor'. “En Rusia ya hablan español, comen jamón y luce el sol”, diu un dels versos de la cançó. Però això no ha estat tot i, per promocionar el tema, el petit dels Bárcenas i la resta del seu grup (on hi ha el nét de l’expresident de la CEOE, que també ha estat entre reixes) s'han fotografiat amb l'equipació de 'La Roja' imitant els cromos de les col·leccions de futbol.Tota una estratègia ideal si tenim en compte el tarannà de la majoria dels seguidors del grup, que confessaven al diari 'El Mundo' en un concert aquest novembre que s'identificaven amb ells perquè “són dels nostres: pijos, vesteixen bé, són educats”.