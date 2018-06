[Vídeo] El pròxim director de Seguretat Nacional assegura que els OVNIS existeixen i ha acompanyat un mèdium a gravar psicofonies

El nou director de Seguretat Nacional assegura que els OVNIS existeixen i ha acompanyat un mèdium a gravar psicofonies pic.twitter.com/v8WdUmMqmI — directevideos (@directevideos) 8 de juny de 2018



Baños és un habitual del programa 'Cuarto Milenio', on ha arribat a assegurar que els OVNIS existeixen (segons ell, fins i tot, els Estats Units -en concret, la CIA- els hauria usat al seu favor com una "arma antiaèria per llançar armament nuclear") i on ha acompanyat un mèdium a gravar psicofonies per unes instal·lacions militars abandonades.D'altra banda, el militar espanyol també ha afirmat coses com que tots els governs del món duen a terme escoltes il·legals a través de telèfons mòbils -"es fa de manera massiva, universal i instantani i el fa més d'una persona i d'una agència"- i sobre la guerra biològica ha afirmat que "hi ha qui podria haver mort a causa d'una injecció o inhalació d'alguna toxina". Tot un plegat de teories conspiranoiques que no li han fet cap bé a la seva imatge a l'hora de poder convertir-se en director de Seguretat Nacional.