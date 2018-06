Aragonès deixa clar que no és mèrit del nou Gobierno l'aixecament de la intervenció de l'economia catalana

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, assegura que l'aixecament de la intervenció de les finances de la Generalitat vinculada al 155 era una conseqüència "automàtica" a la constitució del Govern i assegura que el govern espanyol "no podia fer una altra cosa" perquè hagués estat "il·legal". En aquest sentit, Aragonès ha evitat celebrar amb excés l'anunci del Consell de Ministres perquè "el compliment d ela llei s'ha de donar per descomptat". El vicepresidentsí demana al govern espanyol que "posats a fer anuncis" aixequi també les mesures de control de despeses a posteriori que estan vigents des de finals de 2015 i vinculades al cobrament del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) i que, ha recordat, "només té Catalunya".

