Trapero rebutja l'oferiment de Torra de tornar a ser Major dels Mossos

Moliné, Arnau Secuita, La Secuita, La

9 de juny de 2018, 11.07 h

La mala publicitat dels actes antidemocràtics que heu comés, mai deixarà a España on, suposadament, estava considerada. Des que se us ha caigut la careta i se us ha vist la cara de nazi-franquistes Ñoles, els europeus sempre us tindran per filo-nazistes, a anys llum de subjectes de la seva confiança.



I a l´haver retrocedit en les llibertats socials, com a bons deixebles de Franco, us heu passat de frenada, d´aquí que ja us costarà molt de sortir de la edat medieval que us heu imbuit.... Llegir més