Un policia espanyol tortura un independentista: l'obra de teatre a Barcelona que no deixa indiferent a ningú

Es tracta de l'espectacle "Hipopótamos" representat al Teatre Gaudí

Gerard Sesé @gerardsese | CRÒNICA | Ningú s'imaginaria que una obra de teatre que es titula 'Hipopótamos' podria tractar sobre l'actualitat política del nostre país. I és que els hipopòtams viuen en fangars d'aigües estancades i putrefactes, un paral·lelisme encertat de què són les institucions i poders a Espanya, i com actuen de manera repressiva i violenta contra Catalunya.

Dos actors, una sala petita i llum tènue. No cal res més per endinsar-se en les clavegueres de l'Estat, en les seves arts brutes, en l'ús dels seus fons reservats i en les teories de la conspiració més exabruptes que tracen un fil entre tots els governs corruptes i maquiavèl·lics que ha tingut Espanya des de la democràcia.

"Un senyor es va aixecar a mitja funció tot indignat, va passar entre els actors i va sortir enfadat mentre deia que tot era mentida" explica el director i dramaturg de l'espectacle, l'Ever Blanchet. A més, li dona la raó "al teatre tot sempre és mentida" explica mentre somriu maliciosament. Però encara hi ha més "gent que fa no amb el cap" o fins i tot "altres que s'esgarrifen en els moments de la tortura".

I és que l'obra és densa i està carregada de missatges amagats a la complicada i enredada manera de parlar d'un dels protagonistes. De fet, parla "de manera estranya" perquè ho fa en la "sintaxi mariana" en referència als lapsus i embarbussaments que Mariano Rajoy solia cometre en els seus discursos.

Una manera d'enraonar que posa nerviós al policia espanyol que acabarà per perdre els papers. I és que l'interrogat va ser un dels catalans que es van desplaçar el 20 de setembre a la seu d'Economia de la Generalitat de Catalunya, un fet que les autoritats espanyoles segueixen considerant l'inici de la rebel·lió i sedició catalana.

Referències constants a la política, al passat gris de la dictadura, a les ombres de règims autoritaris del centre d'Europa que encara ens envolten, a la corrupció, a les males arts d'un Estat en decadència que farà tot el possible per a sobreviure, són les que l'espectador trobarà en aquesta obra d'actualitat màxima, on es comenta l'1-O, el 20-S i la situació actual del país.

Cal estar atent a les acuradess actuacions de Jordi Cadellans i Ferran Terraza per no perdre's cap detall de tot el que s'hi diu, ja que aconsegueixen tant fer-te patir com arrencar-te una riallada.