Declaració d'intencions del nou miniseri de Cultura: esborra tots els tuits racistes... menys els dirigits als catalans

Fins i tot el The Times se n'havia fet ressò

Gerard Sesé @gerardsese | El nomenament de Màxim Huerta com a nou conseller de Cultura i Esports segueix portant cua. I és que, en un primer moment, s'havia elogiat al valencià per no haver esborrat els tuits emparant-se en la llibertat d'expressió i enquadrant aquelles publicacions en to humorístic i irònic. Però, alhora de la veritat, el ministeri i el seu funcionariat ha decidit fer una purga dels tuits més polèmics que ja han desaparegut.

Tuits xenòfobs, masclistes, racistes, misògins, en contra de l'esport... la carretada de tuits que anaven aflorant del nou ministre de Cultura i Esport espanyol no tenia aturador. Des d'un primer moment, es va decidir que les piulades no s'esborrarien. Però ha estat fals. Hi ha hagut una selecció acurada dels tuits a esborrar i tots han estat els que tenien un deix racista, però no tots. Els insults als catalans s'han mantingut però ja no es poden trobar les publicacions que deien "A França tot són negres" o "Les negres a Albània són d'importació".

Estrany criteri, doncs, del funcionariat i assessors del nou ministre, que ha cregut que els tuits contra els catalans no eren ni punibles ni greus com sí els dirigits a la raça negra. No ho veia així el diari britànic The Times que els ficava a tots al mateix sac en un article dedicat a Huerta: "El recentment nomenat ministre espanyol de Cultura va publicar missatges insultants, xenòfobs i sexistes a les xarxes socials" i posa d'exemple els aquí citats al costat dels que dirigia contra els catalans.

