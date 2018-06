[Vídeo] Pell de gallina: Així reben els independentistes escocesos Clara Ponsatí al Congrés del SNP

Última actualització Dissabte, 9 de juny de 2018 18:00 h

Aproven una moció per a donar-li suport

Gerard Sesé @gerardsese | La consellera legítima d'Ensenyament, Clara Ponsatí, no pot tornar a Catalunya per la persecució i repressió de l'Estat espanyol contra ella i els altres consellers i president. Malgrat això, Ponsatí no se sent sola: té l'escalf de tots els independentistes escocesos que avui, de la mà del Scottish National Party, l'han acollit amb aquesta espectacular ovació que posa els pèls de punta.

L’auditori del congrés del Partit Nacional Escocès rep dret i amb aplaudiments Clara Ponsatí i el seu advocat, Aamer Anwar pic.twitter.com/VcPUZFFCkz — Sergi Mulero (@sergimulero) 9 de juny de 2018

La consellera legitima d'Ensenyament Clara Ponsatí i el seu advocat, Aamer Anwar, han assistit al congrés del Partit Nacional Escocès a Aberdeen, Escòcia. L'auditori que acollia la trobada s'ha posat dempeus i ha ofert un fort i llarg aplaudiment quan Clara Ponsatí i el seu advocat han sortit a la tarima. "Gràcies, gràcies, gràcies" ha dit Ponsatí, tal com explica el corresponsal de TV3 a Escòcia Sergi Mulero. La consellera ha agraït el suport rebut a Escòcia en la seva lluita judicial per no ser entregada a Espanya. A més, el congrés de l'SNP ha aprovat per unanimitat una moció en suport seu i dels líders catalans a la presó i a l'estranger.