[Imatges] Torrelameu, primer municipi en dedicar carrers i una plaça als presos polítics i els exiliats

ACN Torrelameu .- El municipi de Torrelameu, a la Noguera, ha estrenat aquest dissabte les plaques dels nou carrers dedicats als líders independentistes empresonats i la de la plaça que porta els noms dels set polítics que es troben "exiliats" a Alemanya, Bèlgica, Escòcia i Suïssa. El nomenclàtor oficial no canvia sinó que a partir d'ara conviuran les plaques dels noms dels carrers actuals amb el nom dels carrers de cada "pres polític" fins que siguin alliberats i també el de la plaça "fins que els exiliats puguin tornar a casa". Per exemple, el carrer Balaguer es converteix momentàniament en el carrer d'Oriol Junqueras, el carrer Forn serà el carrer Quim Forn o el punt neuràlgic del poble, la plaça de l'Església, és ara la Plaça dels Exiliats. L'acte d'estrena de les plaques ha comptat amb la la dona i els fills del vicepresident destituït pel 155 i president d'ERC i amb la parella de l'anterior consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, Ferran Civit.

De moment els canvis només són simbòlics, plantejats com a homenatge als polítics o líders socials, ja que, segons l'alcalde, Carles Comes, només es plantejarien modificar el nomenclàtor en cas que la situació d'empresonament o exili es prolongués molt en el temps. En concret, ha especificat que es faria el canvi oficial de nom en cas que els encausats haguessin d'afrontar condemnes llargues. Aquest reconeixement és inèdit a les terres de Lleida i també al conjunt del país ja que, si bé hi ha municipis que han dedicat places i carrers a l'1-O, encara no n'hi havia cap pels independentistes presos o a l'estranger.

Segons l'ajuntament de Torrelameu, governat per ERC, amb aquesta iniciativa "es vol donar suport tant als presos i als exiliats, com a les seves famílies, i contribuir que no es normalitzi aquesta situació de pèrdua de llibertat dels nostres polítics elegits democràticament". Afegeixen que es vol fer palès que a l'estat espanyol "no existeix una separació de poders" i posar de manifest que, en canvi, "la justícia belga, l'escocesa o l'alemanya no veu els delictes pels quals Espanya els vol processar". Comes ha afirmat que amb aquesta acció "volem tenir presents els nostres presos i preses, exiliats i exiliades, perquè gràcies a ells el dia 1 d'octubre vam poder votar i, per tant, com a mínim volem dedicar-los un carrer de la nostra població mentre estiguin tancats". "És una manera de donar-los suport des d'aquest petit municipi de la Noguera i que cada dia ens recordem del que van fer ells per nosaltres i el que nosaltres hem de fer cada dia quotidianament per ells", ha conclòs.