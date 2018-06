“Som i Fem República”, la militància republicana no vol renunciar a la unilateralitat

Última actualització Diumenge, 10 de juny de 2018 05:00 h

Les territorials de la Catalunya Central i el Penedès guanyen una esmena al títol de la conferència nacional en que no renuncien a cap via pacifica i democràtica per aconseguir la República Catalana

La Conferència Nacional d’ERC a celebrar el proper 30 de juny i 1 de juliol s’anima després que les territorials de la Catalunya Central i Penedès hagin aprovat una esmena al títol de la CN presentada a la majoria de territorials. Una esmena que intenta deixar clar que ERC no renuncia a la unilateralitat, esmena presentada a diferents territorials i treballada per diferents quadres i militants de tot el país segons ha explicat Quico Sallès al digital El Món.

ERC és una partit on les seves bases tenen una vital importància i no és la primera vegada que forcen canvis a la proposta de la direcció i l’esmena al títol de moment ho ha aconseguit. En lloc de “Fem República” la proposta demana titular,i amb un subtítol que reafirma l’1-O,La voluntat dels autors de les esmenes és la de millorar la ponència i cohesionar el partit i deixar clar que no es renuncia a cap via pacifica i democràtica per aconseguir la República Catalana