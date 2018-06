Aragonès: ''El Govern no renuncia a la unilateralitat''

Última actualització Diumenge, 10 de juny de 2018 10:20 h

El vicepresident del Govern admet que "no val la pena" assistir a una reunió sobre finançament autonòmic

ACN Barcelona .- El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat que no té "gaires esperances" amb el govern espanyol i és "pessimista" amb la voluntat política de l'executiu de Pedro Sánchez. En una entrevista a El Punt Avui TV, Aragonès ha afirmat que el PSOE i Sánchez "són el que són" i que la composició de l'executiu ha estat "bastant clara". El conseller d'Economia i Hisenda ha subratllat que una reforma del finançament "serà difícil" per la proximitat de les eleccions autonòmiques arreu de l'Estat. Igualment, ha recordat que el conflicte entre Catalunya i la resta de l'Estat no és "un problema d'IRRF o IVA", sinó de sobirania. En aquest sentit, Aragonès ha admès que "no val la pena" assistir a una reunió de finançament autonòmic amb altres presidents de comunitats autònomes perquè calen trobades bilaterals entre la Generalitat i el govern espanyol.

Aragonès ha assegurat que el Govern no renuncia a la unilateralitat perquè plantegen que a cada moment "estratègic" s'analitzi quin pas cal fer. "Hi haurà un moment que caldrà fer passos endavant, malgrat que l'Estat no hi estigui d'acord", ha dit. També ha previst que hi haurà escenaris en què s'haurà d'anar acompanyat d'una negociació amb l'Estat o amb suport internacional. "No hem renunciat a cap via i tenim totes les eines a punt", ha manifestat el vicepresident del Govern durant l'entrevista amb el El Punt Avui TV.

D'altra banda, Aragonès s'ha mostrat confiat que el contenciós administratiu que van presentar per a la intervenció estatal de les finances de la Generalitat del setembre passat es guanyarà perquè "no té cap base legal".

Pere Aragonès ha lamentat que hi hagi espais polítics que fan un boicot "constant" i que enlloc de treballar amb propostes ho fan per "enfortir" la divisió i la fractura. "Cs té una estratègia clara, que hi hagi una tensió i crispació a l'activitat institucional catalana", ha lamentat. En aquest sentit, ha recordat que aquesta dinàmica l'observen al Parlament i en el moment en què no es volen reunir amb el president de la Generalitat, Quim Torra.

També ha recordat que el candidat a l'alcaldia de Barcelona d'ERC serà Alfred Bosch i ha explicat que s'hi volen presentar com a ERC. "Les enquestes ens diuen que podem fer un gran paper i que estaríem en disposició de guanyar. Hi treballarem a fons", ha apuntat.

