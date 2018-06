[Vídeo] L'advocat belga de Puigdemont deixa per terra la imatge d'Espanya i la seva justícia

Última actualització Diumenge, 10 de juny de 2018 11:10 h

Assegura que a Espanya no hi ha prou separació de poders i que hi ha frases inimaginables a Bèlgica

Gerard Sesé @gerardsese | L'advocat belga que defensa Carles Puigdemont, Paul Bekaert, va parlar ahir a la nit al programa de TV3, preguntes Freqüents, es podria dir que cada tres frases deixava caure un titular que, a la vegada, es convertia un mastegot a la justícia espanyola. Paul Bekaert assegura que a Espanya no hi ha separació de poders, que hi ha frases de Llarena inimaginables al món del dret a Bèlgica i que la llibertat d'expressió a l'Estat espanyol està molt limitada.

Tot i usar la seva llengua, el francès, Paul Bekaert va parlar ahir a TV3 clar i català. Amb la possibilitat que Espanya torni a emetre una euroordre a Bèlgica, l'advocat va explicar que "una sentència a Bèlgica pot tenir influència per la sentència final a Espanya". També va assegurar que "la llibertat d'expressió és molt limitada a l'Estat espanyol", una visió que s'està ampliant arreu d'Europa. A més, va recordar fets com els del geolocalitzador al cotxe del President legítim "a Bèlgica és un crim col·locar un localitzador sota un cotxe".

Una de les frases més demolidores va ser quan va assegurar que "no hi ha prou separació de poders a Espanya. He llegit les sentències del Suprem i el TC, i hi ha frases que són inimaginables a Bèlgica". Aquí el moment:

“No hi ha prou separació de poders a Espanya. He llegit les sentències del Suprem i el TC, i hi ha frases que són inimaginables a Bèlgica” Paul Bekaert (advocat de @KRLS) a #FAQSbentardTV3 https://t.co/DKfYuxrOXd pic.twitter.com/HTsNb5uJi4 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 9 de juny de 2018

