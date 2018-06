Aquesta seria la imponent selecció que disputaria el Mundial de Rússia si Catalunya fos una República

Aquesta setmana comença el mundial de futbol i els catalans, com sempre en aquestes competicions internacionals per països, hem d'escollir a quina selecció animar, ja que la nostra, la Quatribarrada, no poc competir, ja que així ho impedeix la Real Federación de Futbol Española i el Consejo de Deportes de l'Estat.

Centrals: Gerard Piqué / Marc Bartra / Marc Muniesa / Andreu Fontàs

Laterals: Didac Vilà / Jordi Alba / Aleix Vidal / Hector Bellerin

Migcentres: Alex Granell / Sergi Roberto / Sergio Busquets / Carles Aleñà / Marc Roca / Cesc Fabregas / Pere Pons

Els absents

El mercat de jugadors de futbol català és molt ric i variat i costa fer la tria. Hi ha alguns absents que s'han de mencionar pel seu potencial o perquè es desconeix que són catalans, com el cas del davanter de l'Olympique de Lió (pretès pel Madrid) Mariano Díaz Mejía, nascut a Premià de Mar. Altres casos són Xavi Hernández o Sergio García, amb 38 i 35 anys respectivament. També hi ha altres jugadors que mereixerien un lloc a La Segadora com Martín Montoya, Víctor Ruiz i Alberto De la Bella. També hi ha noves promeses catalanes que podrien despuntar a la Quatribarrada com Adama Traoré o Bojan Radulovic. També el gran patriota Marc Corsas que juga al futbol mexicà. Si considereu que falta algú, no dubtes en comentar-ho a la notícia!

Davanters: Gerard Deulofeu / Gerard Moreno / Keita Balde / Bojan Krkic / Cristian Tello