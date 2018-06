Rafael Nadal no veu malament que els tennistes cobrin més que les tennistes

Tururut qui gemega ja ha rebut qui gemega ja ha rebut

10 de juny de 2018, 12.23 h







L'estupidesa de la nostra societat del segle XXI fa que donem veu a xicots com aquest, que malgrat ser un molt bon tenista, és burro i ignorant com la gent de la classe intel.lectualment més baixa.





Aquest nano, que es dediqui a fotre cops a la pilota amb la raqueta, que és una activitat força idiota però que si ho fas bé pot donar molta pela.





Però quan digui alguna de les seves tonteries, si us plau, no us en feu ressó. Les paraules dels ignorants necis no tenen cap valor.