[VÍdeo] Prop de 200.000 bascos fan una cadena humana que uneix les tres capitals

Les xifres ballen entre les 175.000 i 200.000 persones. Així ho explica el diari naiz.eus, que els centenars de milers de bascos han aconseguit avui traçar els més de 200 quilòmetres de la cadena humana que ha unit Donostia i Gasteiz. Hi han participat membres d'EH Bildu o PNB que han subratllat el valor de poder mobilitzar-se de forma conjunta. El PP, però, ha acusat la formació del lehendakari de "tirar-se als braços" d'EH Bildu i de Gure esku Dago.El suport a la República catalana i la denuncia dels presos polítics i exiliats també han acompanyat la cadena humana basca. Aquí teniu el vídeo en directe ofert pel mitjà citat:

