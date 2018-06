El Gobierno va intentar boicotejar la trobada a Barcelona de l'associació més important d'Internet

Com ja va resultant quelcom habitual en els intents d'Espanya de boicotejar Catalunya, la llibertat de decisions i l'alta valoració que tenen els representants catalans a l'ICANN va fer que el Comitè Executiu de l'ICANN, no cedís i consideres inoportunes les pressions espanyoles.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal