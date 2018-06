Guerra oberta entre Soraya i Feijóo amb el CNI pel mig

Última actualització Diumenge, 10 de juny de 2018 18:30 h

El gallec acusa a l'exvicepresidenta de fltrar les seves fotos amb un narcotraficant

Gerard Sesé @gerardsese | La moció de censura de Pedro Sánchez i el seu nou Gobierno ha decapitat el PP: pèrdua sobtada de poder, Mariano Rajoy ha plegat, les enquestes comencen a fer guanyador al PSOE i ara comença una dura, sagnant i traïdora guerra de successió per a governar el partit. De moment, la primra trifucla la protagonitzen Alberto Núñez Feijóo i Soraya Sáenz de Santamraría amb el CNI pel mig.

Tres possibles candidats i una guerra oberta per a substituir M. Rajoy. el president gallec Alberto Núñez Feijóo, la secretària general María Dolores de Cospedal i l'exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Segons publiquen mitjans espanyols, les acusacions que assenyalen que Soraya ha utilitzat el CNI per als seus propis interessos personals són vox populi, dins i fora del partit. Una de les presumptes proves és que va col·locat dins el cos una persona afí, Félix Sanz Roldán, que hauria actuat com a sequaç per gestionar les seves necessitats. Entre els gestos assenyalats, es troba la caiguda de José Manuel Soria, membre destacat de l'antic G-8 de Cospedal així com el cas de les cremes de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunitat de Madrid.

Podria haver estat Soraya la que, a través del CNI, ha filtrat noves fotografies de Feijóo on apareix distesament en un vaixell amb un dels narcos gallecs més coneguts: Marcial Dorado?

Tot i que el gallec vol presentar la seva candidatura durant els pròxims dies, té por que es publiquin més fotos d'ell. Mitjans espanyols asseguren que hi ha pànic al PP, ja que s'ha arribat al punt que tot val per a destrossar la carrera política d'algú, fins i tot destruint la seva vida privada.

