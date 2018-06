Nou escàndol del PP: Més desviaments de diners per pagar actes del partit

Última actualització Dilluns, 11 de juny de 2018 10:00 h

Des de sopars amb Rajoy fins a esdeveniments per atraure immigrants

Redacció | El PP no aixeca cap des que va perdre la moció de censura davant del PSOE. Enmig de la recerca d'un nou líder que els rescati d'una suposada desfeta electoral davant de Ciudadanos, tal com mostren diverses enquestes, nous escàndols del partit surten a la llum.

Els populars de Madrid van organitzar un sopar a l'expresident Mariano Rajoy amb militants. Fins aquí tot en ordre. El problema és que ara s'ha descobert que aquest sopar es va pagar amb factures falsejades per a la cura d'avis. Així ho recull un nou informe de la Guàrdia Civil sobre els negocis de l'empresa Waiter Music i que recull El Español.

Segons va explicar en una declaració la que aleshores era alcaldessa de Ciempozuelos María de los Ángeles Herrera, l'acte es va organitzar i va ser pagat pel PP de Madrid, amb Beltrán Gutiérrez com a tresorer. I no per l'agrupació municipal.

El sopar va ser l'any 2008 i l'acte va costar 7.100 euros. Segons demostra l'informe aquests diners es van pagar amb l'increment d'algunes factures destinades a pagar serveis públics.

L'origen dels diners

Els diners provenien de diferents partides. Una d'elles, el còctel de Nadal d'una residència d'avis. D'aquí, en van sortir uns 3.000 euros segons apunta la Guàrdia Civil. La resta va sortir de la partida de la cavalcada de reis d'aquell any. En teoria, va costar 14.210 euros. I, tal com s'exposa en l'informe, 6.000 euros van sortir d'aquí per pagar el sopar de Rajoy amb els militants.

Però aquests no han estat els únics actes on s'han malversat diners. Els investigadors recullen que aquesta mateixa estratègia es va fer servir per pagar un càtering, també a Ciempozuelos, de 3.000 euros. Era un acte de les eleccions generals i un altre esdeveniment de 10.000 euros. Aquest últim, una paella popular per a militants l'any 2010.

L'acte era per atreure a immigrants, segons exposa el digital dirigit per Pedro J. Ramírez, per tal d'inscriure'ls en el cens municipal i que votessin al PP. "L'any 2007 es va intentar portar a llistes a una romanesa però no estava censada. Per això és important que se censin", recull l'acta del PP.

