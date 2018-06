Junqueras repta Sánchez a no quedar-se en un ''postureig progressista''

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

11 de juny de 2018, 09.51 h







Tant de bo , Oriol, puguessim creure que la probabilitat que P.Sanchez s'arrisqui per defensar allò que SAP que és just, fos una probabilitat alta.







. . . però crec que TOTS sospitem i temem que el P.Sanchez tirarà pel camí MÉS FÀCIL, que com tots sabem, a les ePPanyes passa per mostrar-se bel.ligerant contra els drets dels catalans. Això dona VOTS, i són els vots l'altre gran déu de la democràcia burgesa, junt amb els DINERS.