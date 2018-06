Feijóo vol pactar amb Cospedal per plantar cara a Santamaría

Última actualització Dilluns, 11 de juny de 2018 10:30 h

L'exvicepresidenta del Gobierno encara no s'ha pronunciat sobre el seu futur

Redacció | Des que Mariano Rajoy va anunciar que es retirava de la política, la premsa s'ha dedicat a especular sobre qui serà el seu successor. Des del PP ja han alertat que volen evitar guerres internes, però des de fa dies hi ha tres noms sobre la taula: Alberto Núñez-Feijóo, María Dolores de Cospedal i Soraya Sáenz de Santamaría.

Se sap però que hi ha divergències internes sobre qui hauria d'ocupar el lloc de Rajoy al capdavant del partit. El president de Galicia és el que més consens genera entre les autonomies però la secretaria general del PP té a favor seu el suport majoritari de l'aparell territorial.

On sí que no hi ha confrontació és en el lema d'evitar una guerra interna per buscar al substitut de Rajoy. Segon recull El Español, sembla que el PP estaria disposat al fet que Feijóo liderés el partit. Però, és clar, de moment Santamaría no ha anunciat què farà i molts tenen por que la calma es trenqui si, finalment, decideix presentar-se. I aquí entraria en joc Cospedal amb una tercera candidatura.

L'entorn de Feijóo treballa, ara per ara, amb la idea que Santamaría no faci el pas i que Cospedal li doni suport. En aquest context, ell seria el president i ella mantindria el seu lloc de número dos del PP.

Tothom pendent dels passos que pugui fer Santamaría.

