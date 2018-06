Identifiquen tres espanyols en els altercats del G-20 a Hamburg

Les autoritats no volien que els més de 2,7 milions d'euros en desperfectes materials al barri de Sternschanze quedessin impunes.

La policia alemanya ha anat per feina i va prometre identificar als participants violents de les manifestacions. Després d'11 mesos d'una recerca i treball minuciós ha pogut identificar a 11 joves: tres són espanyols, la resta venien d'Itàlia, França i Suïssa.

En aquest context, la policia espanyola va advertir a l'alemanya que alguns grups espanyols es desplaçarien cap a la ciutat, atenent la crida que s'havia fet a través de les xarxes socials. Suposadament feien una crida als Black blocs, definits com a joves anticapitalistes vestits de negre que violenten les manifestacions.

