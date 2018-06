Destapen les irregularitats de Cs a Múrcia per captar afiliats

Última actualització Dilluns, 11 de juny de 2018 12:00 h

"Els hi paguem la quota d'un any i ja està", és l'estratègia del partit segons revela El Mundo

Redacció | Múrcia és un dels principals feus de Cs. En els últims mesos ha crescut un 73% i té més de 5.075 simpatitzants i afiliats. Un creixement darrere del qual s'amagaria un sistema de captació de socis irregular. Segons informa El Mundo, membres del partit a la regió ofereixen pagar la quota d'afiliació durant 1 any per augmentar el cens de manera ràpida.

Etiquetes afiliats, Cs, militants, Múrcia

Segons han informat fonts del partit de Múrcia a El Mundo, en els últims mesos membres de Cs estarien demanant a companys que captin afiliats entre els seus coneguts. Els ofereixen pagar-los la quota d'afiliació de 10 euros al mes durant un any.

L'objectiu, segons el diari, és augmentar el cens d'afiliats de forma ràpida i així, poder assegurar un vot per a un candidat de cara a les primàries per les eleccions autonòmiques del 2019. Segons informen les mateixes fonts, l'ordre vindria "de més a dalt".

"Nosaltres li podríem avançar els diners de tot l'any i donar-li en mà, a cadascú 120 euros i ja està", rebla un experimentat militant en una conversa telefònica que revela el diari citat.

Cs celebra les primàries per escollit candidat a president autonòmic a principis de 2019. Per a votar es necessiten sis mesos d'antiguitat al partit. Una vegada votin, aquests afiliats ja no són necessaris. "Nosaltres ho hem vist tot. Si el problema és aquest (pagar la quota), no hi ha problema, que si ens fan el favor, l'any que ve deixen de pagar i fora, no passa res", segueix la conversa que publica aquest dilluns El Mundo.

Fonts del partit consultades pel diari citat neguen aquesta pràctica. "És fals que succeeixi això ni a Múrcia ni a cap altre lloc. Si ha passat, s'ha fet al marge del partit i s'actuarà en conseqüència", diuen des de Cs.



No és el primer cas polèmics de Cs a la regió. El tresorer del partit a Múrcia, Carlos Cuadrado, No és el primer cas polèmics de Cs a la regió. El tresorer del partit a Múrcia, Carlos Cuadrado, té oberts tres litigis a Brasil , un dels quals seria l'impagament d'un deute de 74.000 euros amb el Banco Itau i que, després de perdre el seu últim recurs, finalment haurà d'abonar.

