Els mestres de les escoles més complexes estan menys qualificats, segons l'OCDE

Última actualització Dilluns, 11 de juny de 2018 12:30 h

Els alumnes espanyols que volen ser mestres treuen pitjors resultats en matemàtiques i comprensió lectora

Redacció | Un informe del 2015 fet públic aquest dilluns per PISA posa de manifest la importància de les polítiques de professorat per reduir les diferències entre les escoles més complexes i les més avantatjades. Segons l'estudi, en un terç dels països de l'OCDE els mestres de les escoles més complexes estan menys qualificats o tenen menys experiència que els de les escoles més avantatjades.

Un dels responsables de les proves PISA preparant els aplicatius per dur-les a terme al Col·legi La Mercè de Martorell © ACN Comparteix Tweet

Etiquetes Espanya, OCDE, PISA, República Dominicana

En aquest sentit, l'estat espanyol se situa a l'alçada d'Itàlia i la República Dominicana pel que fa a l'experiència, i també la temporalitat, dels docents a les escoles d'alta complexitat, i a l'alçada també similars a Portugal, Austràlia o Estats Units. L'estudi també demostra que els estudiants que als 15 anys volen ser mestres o professors treuen pitjors resultats en matemàtiques i comprensió lectora que els qui tenen la intenció de dedicar-se a una altra professió.



L'informe de PISA no busca les causes d'aquesta diferència, però recull que la major part d'estudiants dels països de l'OCDE que als 15 anys manifesten la voluntat de ser mestres, tenen uns resultats més baixos en competència matemàtica i comprensió lectora. És una tendència que només reverteixen països com ara Suïssa, Korea, Eslovènia, Hongria o Estònia. Entre els estudiants que diuen voler ser mestres destaquen sobretot les noies, amb un 6% de mitjana als països de l'OCDE, mentre que només ho volen ser un 3% dels nois. En canvi, països com ara Bèlgica, Argentina o la República Dominicana no noten aquesta diferència.

Aquesta diferència també canvia segons el nivell salarial de la professió. Hi ha més interès en ser mestre als països on el salari és més alt i també una demanda més equilibrada entre homes i dones, però aquesta diferència no evidencia, segons PISA, que s'atregui més alumnes més qualificats.



Espanya, al costat de països llatinoamericans

El darrer informe de PISA destaca que l'autonomia dels centres en contractació de professorats propicia una millor ordenació dels mestres a les escoles. L'estat espanyol se situa a l'alçada dels països de Llatinoamerica, Grècia, França i el Sud d'Europa en general pel que fa a aquesta autonomia de gestió de centres. Segons PISA, si l'escola té llibertat per adaptar les responsabilitats i les condicions de feina, podrà atraure el talent dels mestres més qualificats cap a les aules amb més reptes.

A les escoles d'alta complexitat espanyoles es prenen mesures com ara reduir la ràtio però continuen sent els centres que més pateixen la manca de professors pel que fa als ritmes d'aprenentatge en tot tipus de professorat. De fet, segons PISA, a l'estat espanyol els mestres més qualificats exerceixen a les escoles més avantatjades mentre que els docents menys qualificats han de donar classes a les escoles d'alta complexitat.

