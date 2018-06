Iceta fa costat a Borrell: ''Hi ha risc'' d'enfrontament civil a Catalunya i cal ''evitar-lo''

Última actualització Dilluns, 11 de juny de 2018 13:00 h

El secretari general del PSC defensa les paraules del ministre d'Exteriors

Redacció | El secretari general del PSC, Miquel Iceta, torna a sortir en defensa del ministre d'Exteriors del nou govern espanyol, Josep Borrell, pel que fa a les polèmiques declaracions sobre que a Catalunya hi ha risc d'enfrontament civil.

"El risc existeix", manté Iceta, que assegura que la seva funció principal és "evitar que es produeixi i proporcionar un altre camí que no sigui el de l'enfrontament". En declaracions a Antena 3 ha assegurat que es dedica "molt més a obrir aquest espai i evitar un risc que sempre és possible perquè tots sabem quines són les seves conseqüències i els seus costos". D'altra banda, considera que tothom està esperant un "canvi d'orientació política de l'independentisme i la renúncia a una via unilateral i il·legal". "Seria aplaudit per molts catalans", ha dit Iceta. No és la primera vegada que el secretari del PSC surt en defensa de les paraules de Borrell. Precisament, la setmana passada, coincidint amb el nomenament del nou govern espanyol de Pedro Sánchez, Iceta deia que intenta "no utilitzar mai símils sanitaris però és veritat que aquí hi ha ferides que caldria netejar, en relació a les polèmiques declaracions sobre que "calia desinfectar i netejar la societat catalana" del nou ministre d'Exteriors.

Colau nega l'enfrontament

Per contra, l'alcaldessa de Barcelona ha negat aquest risc d'enfrontament i reclama a Borrell més diplomàcia. "Sí venim d'un període molt difícil i molt dolorós on hi ha hagut una polarització fruit d'una mala gestió política per les dues parts, però no estem al davant d'un enfrontament civil".

Colau ha fet aquestes declaracions en un esmorzar informatiu a Madrid, en què també ha exigit a Pedro Sánchez, l'acostament dels dirigents independentistes empresonats, segons informa Rac 1.

