Domènech li demana a Torra diàleg amb l'Estat

Última actualització Dilluns, 11 de juny de 2018 13:30 h

La voluntat és teixir “grans consensos”

Redacció | El líder de Catalunya en Comú Podem (CatECP) ha reclamat aquest dilluns al president de la Generalitat, Quim Torra, la creació d’una “taula pel diàleg” a Catalunya per intentar teixir “grans consensos interns” entre partits polítics, agents socials i entitats cíviques.

El cap visible dels comuns ho ha traslladat en la seva reunió amb Torra, celebrada al Palau de la Generalitat aquest dilluns al matí, emmarcada en al ronda de contactes que el president manté amb els líders dels grups parlamentaris.Després de la trobada, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha assegurat que la proposta és ben vista pel president i per l’executiu, però ha demanat més detalls i esperar “a veure com es materialitzaria” aquesta taula.I és que Artadi tem que la proposta sigui massa semblant al front per la democràcia i la convivència que el president del Parlament, Roger Torrent, prepara i que també seuria a societat civil i partits polítics a un mateix espai per dialogar sobre la situació de Catalunya.