[Àudio] Sardà perd els papers davant Baños en defensa de Borrell: ''els collons, agraeixes tu!''

Última actualització Dilluns, 11 de juny de 2018 14:15 h

Ja ho sabia el nou ministre espanyol que les seves paraules sobre Catalunya "a la vora d'un enfrontament civil" portarien cua

Redacció| Ja ho sabia el nou ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell, que les paraules que va pronunciar ahir a 'La Sexta' sobre Catalunya "a la vora d'un enfrontament civil" portarien cua. I ho han fet: aquest matí, Xavier Sardà ha perdut els papers davant Antonio Baños a la tertúlia d'El món a RAC1, intentant justificar el ministre després que la seva entrevista de dissabte amb Joan Manel Serrat -que va deixar titulars com que "hi ha catalans que som mals catalans" i sobre una suposada "censura a TV3"- a la mateixa cadena on parlava Borrell també hagi rebut algunes crítiques.

"Què entenem per conflicte civil? Hi ha tensions socials a Catalunya entre la gent? Es pot fer un acte a la Universitat de Barcelona, un homenatge a Cervantes? Sí o no?", ha preguntat el periodista en defensa de la teoria de Borrell. A la qual cosa, Baños ha respost de manera contundent: "I la gent de falange pot anar impunement pels carrers i les platges?".



Acorralat, Sardà ha parlat sobre una suposada manca de llibertat d'expressió per l'unionisme -"aquells que estem en desacord ho dissimulem. Tu vius molt bé dient tota l'estona el que et sembla. Jo puc dir-ho una estona, però segons on sóc, no puc dir-ho"- i això ha fet que Baños li rebatés encara amb més força: "Ah, o sigui que hem establert un sistema dictatorial on coartem la teva llibertat? Pobre senyor Sardà! No pot parlar amb tota llibertat mentre el senyor Valtonyc, a l'exili, és un opressor! Fes el favor de ser seriós perquè hi ha gent exiliada pel que vol dir, i no és el teu cas", li ha etzibat.