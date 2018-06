Mejías assenyala l'independentisme i queda retratada a Twitter

1. Tota la condemna a qui hagi fet això.

2. Això NO és la Seu d’Urgell.

3. No menteixis. A la Seu no s’ha expulsat ningú de casa, ni prohibit l’entrada a ningú en equipaments públics i no s’han vexat infants per part de mestres.

4. Ets representant pública, comportat com a tal.