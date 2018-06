Alguns dels sons de l'última pel·lícula de 'Jurassic World' estan enregistrats a Reus

Última actualització Dilluns, 11 de juny de 2018 15:30 h

Ho explica el seu director de so, Oriol Tarragó

Redacció | El director de so de 'Jurassic World: El reino caído', el reusenc, Oriol Tarragó, que va presentar la pel·lícula als cinemes Ocine Les Gavarres, ha explicat alguns dels secrets que guarda l'última entrega d'aquesta saga.

Una de les curiositats és que alguns dels sons que s'hi poden sentir, han estat enregistrats a Reus: "ara per ara no puc donar més detalls, haureu d'esperar el making off".

Tarragó ha definit la pel·lícula com a "molt barroca a nivell de so, cosa que els estudis demanen però que també és imprescindible perquè l'espectador s'emocioni, rigui o s'endinsi en la història", recull el diari delCamp.

El reusenc acumula ja en el seu currículum, 4 premis Goya i 7 premis Gaudí. També ha dissenyat el so de pel·lícules com 'Enemy' de Dennis Villenueve, 'REC' de Jaume Balagueró, 'El Laberinto del Fauno' de Guillermo del Toro o 'El orfanato', 'Lo imposible' i 'Un monstruo viene a verme' dirigides pel mateix J.A. Bayona.

