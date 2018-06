Les universitats es mostren satisfetes amb el nou Govern de Torra

Última actualització Dilluns, 11 de juny de 2018 16:00 h

També creuen que l'executiu espanyol obre "l’esperança d’un canvi

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) considera que la constitució dels nous governs català i espanyol "ha obert l’esperança d’un canvi" i ha subratllat que decisions com la creació d’un Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats o la voluntat de la consellera d’Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón, d’iniciar el seu mandat reunint-se amb els rectors de les universitats catalanes "són senyals en la bona direcció.

Fotografia de família dels rectors i representants de les universitats catalanes amb la consellera d'Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón © Elisenda Rosanas Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes ACUP, Catalunya, Espanya, independència, Pedro Sánchez, Quim Torra

Així ho ha subratllat l'ACUP en una declaració que ha fet en defensa dels valors cívics i democràtics.



En la declaració, l'ACUP assenyala que les universitats públiques catalanes comparteixen una tradició "de pensament crític, de cultura de la llibertat i de pluralisme, i un compromís vers els valors cívics i socials propis d’una societat democràtica".



En coherència amb aquests principis, assenyala que ha mostrat en els darrers temps i de forma reiterada la seva preocupació davant la degradació de drets i llibertats i el seu rebuig a les accions contràries a la convivència i a la resolució dialogada i acordada de conflictes i diferències.



"Actituds intolerants"

En aquest sentit, les universitats han tornat a denunciar les "actituds intolerants com les disputes sobre l’exhibició de símbols, la persecució penal d’actuacions emparades en els drets civils bàsics o l’obstrucció del debat i la llibertat d’expressió en l’espai universitari".

Citant les paraules de la catedràtica a Illinois Luisa Elena Delgado, l'ACUP ha indicat que “una democràcia no es mesura pels moments en què hi ha acord, sinó per com es gestiona el desacord”.



Per això, assegura que "des de la pluralitat ideològica" les universitats es refermem en la seva aposta a favor dels drets i de la política, "amb voluntat de servei i propòsit constructiu" perquè "només des de la reivindicació dels principis de la democràcia, dels drets humans i del diàleg serà possible gestionar la dissensió, superar el conflicte i reforçar-nos com a societat".

Notícies relacionades