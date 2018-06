[Vídeo] Un CDR identifica com a policia un unionista que arrencava llaços grocs al Maresme

A les imatges, es veu com l'unionista guarda els llaços grocs al maleter del seu cotxe (davant els retrets d'una persona que enregistra l'acció i li demana per què aquest afany de treure símbols que no afecten cap dels seus drets), on es pot veure que en té més i que segurament aquesta no era la primera arrencada que havia fet.



Aquest home, que el Comitè identifica com a agent d'un cos de seguretat, s'hauria dedicat a desfer la tasca de reivindicació de diversos CDR i membres de l'ANC de la zona. És per això que en la seva publicació via xarxes socials el Comitè de Sant Vicenç de Montalt ha etiquetat els Mossos d'Esquadra i el conseller d'Interior Miquel Buch, perquè prenguin mesures en la matèria.