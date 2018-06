Colpidora carta a Raül Romeva d'un reconegut fotògraf espanyol de conflictes armats: ''Siento lo que estás viviendo''

Última actualització Dilluns, 11 de juny de 2018 18:45 h

Ambdós comparteixen una història amb Bòsnia

Redacció| El fotoperiodista Gervasio Sánchez, reconegut per la cobertura de conflictes armats, ha dedicat una colpidora carta al conseller empresonat per la justícia espanyola, Raül Romeva. Ho ha fet des de Sarajevo, una ciutat que segur li porta records que preferiria oblidar dels temps en que va treballar per visibilitzar la guerra de Bòsnia i, en especial, el setge a la seva capital.

Segons ha fet públic Sánchez, el Director General de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat, Manel Vila, l'hauria instat a escriure Romeva com a "amic comú d'ambdós" i ell ha decidit dedicar-li unes paraules diàries via Twitter. "Espero que puedas leerla y ojalá me puedas contestar", escriu Sánchez, seguit d'un "siento lo que estás viviendo".