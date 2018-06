[Vídeo] Celia Villalobos perd els papers contra un periodista quan recorden la situació de Rajoy

Celia Villalobos: "Tengo sensibilidad más de centro izquierda (...). Estamos jodidos porque han desalojado a Rajoy y no se lo merece" pic.twitter.com/DDvxjAXrhC

La diputada popular, en un moment de la tertúlia d'avui a Espejo Público d'Antena 3, ha provocat una esbroncada contra el periodista Arsenio Escolar que tenia un sentit més personal que no pas professional. Villalobo, en un moment de la tertúlia on es valorava la situació del PP i Rajoy, ha carregat contra Escolar dient-li: "Estic cansada d'escoltar-vos, cansada d'escoltar-vos! Cansadíssima". Tot seguit, visiblement nerviosa, ha acusat el periodista de dir-li "boja" i ha ironitzat que "hem d'anar tots al psiquiatre".

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal