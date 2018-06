La foto de la vergonya amb la qual el PACMA ha alliçonat Felip VI

Última actualització Dilluns, 11 de juny de 2018 19:45 h

Els animalistes li retreuen la seva passió per la tauromàquia

Redacció| Que al rei espanyol li agraden els toros (tot i que molt menys que a altres membres de la família reial espanyola, com la infanta Elena i els seus fills) és sabut per tothom. Aquest diumenge, Felip VI va presidir una correguda a Las Ventas (Madrid) i se'l va poder veure amb un somriure d'orella a orella; un gest que no va canviar quan el torero Paco Ureña li va dedicar la seva feina llençant-li la montera.

¡BASTA! El Jefe de Estado de todos no debe dar apoyo institucional a la tortura de un animal. #MisiónAbolición pic.twitter.com/aMvYbGwtN4 — PACMA (@PartidoPACMA) 11 de juny de 2018

#Abolición #TauromaquiaEsViolencia pic.twitter.com/pA8dITNr7S — AVATMA (@avat_ma) 10 de juny de 2018

Però, per mala sort del monarca, algú era allà per fer-li la fotografia en el moment oportú. Una imatge que el partit animalista PACMA ha usat a les xarxes socials per retreure que "el Cap d'Estat de tots no ha de donar suport institucional a la tortura d'un animal". La resposta dels usuaris ha estat massiva, a favor dels drets dels animals.Reaccionarà Felip VI a la lliçó de PACMA o seguirà acudint a corregudes de bou on l'aplaudeixin i el vitoregin? De moment, ha assistit un any més a la de Las Ventas sense importar-li el simbolisme que es desprèn del seu suport a aquesta mena de tradicions espanyoles tan arcaiques.