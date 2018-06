La líder de C's a Barcelona cau de quatre grapes amb una 'fake new'

Última actualització Dilluns, 11 de juny de 2018 20:15 h

Difon via Twitter una reivindicació que resulta ser una broma al voltant d'una actriu porno nord-americana

1 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció| Quan algú és una figura pública, ha d'anar amb compte amb les coses que comparteix a les seves xarxes socials i -sobretot- si aquest algú va instar fa només un mes Facebook a destapar "les notícies falses del procés". Carina Mejías, líder de C's a l'Ajuntament de Barcelona, ha difós al seu Twitter una informació falsa que corre per Internet i que ni tan sols s'ha molestat en verificar abans. Però, si algú vol lluitar contra les 'fake news' també hauria de saber identificar-les.

Notícies relacionades

Es tracta d'una publicació que un usuari va llençar el passat 26 de maig i que Mejías va retuitejar, segurament, amb ganes que la lloessin per haver difós un missatge tan reivindicatiu com el del post, que es queixa del poc reconeixement que rep una noia que suposadament es diu Muntanya García, és veïna de Cáceres i acaba de guanyar les Olimpíades de Física i Química 2018. En realitat, aquesta noia és l'actriu porno nord-americana, Mia Khalifa.Tot plegat, una broma que va deixar respostes a la xarxa com "enhorabona per l'èxit i per la marca Espanya a la qual donaràs tants èxits. Seràs el nostre orgull" d'algunes persones que -com la dirigent de C's- no es van molestar a comprovar la veracitat de la informació. El creador de la publicació és un noi de Cáceres que va voler 'trolejar' als pocs seguidors online que tenia i va decidir canviar el nom de l'actriu porno per Muntanya, en referència a la Mare de Déu de la Muntanya, la patrona de la seva ciutat. Sembla que també va 'trolejar' -i sense voler-ho- un dels pesos pesants de C's a Catalunya.