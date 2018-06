Proclames unionistes per anar armats a veure la Roja a la pantalla gegant de Barcelona

La pantalla per seguir 'La Roja' s'ha consensuat, des del consistori de Barcelona, amb PP i C's. Ara, queda esperar si algú lamentarà aquesta decisió i si les consignes unionistes instant a aprofitar el moment per atacar l'independentisme tindran efecte.

En la guerra de símbols oberta entre sobiranisme i espanyolisme, està clar que uns estan disposats a arribar més lluny que altres. De fet, un usuari unionista de Facebook ja ha animat la resta de seguidors de 'La Roja' a Barcelona a "anar armats" al primer partit, aquest divendres a les vuit del vespre, contra Portugal. "Id armados, porqué comenzará el enfrentamiento y tenemos que estar preparados para ello", escriu, pensant que els independentistes acudiran també a l'esdeveniment per anar en contra d'Espanya. També insta altres unionistes a "no provocar" però, si es fa, fer-ho "con todas las consecuencias".

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal