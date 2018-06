Navarra demana un referèndum sobre monarquia o república

Última actualització Dimarts, 12 de juny de 2018 09:30 h

UPN, PSN i PP hi han votat en contra

Redacció | Navarra vol celebrar un referèndum sobre monarquia o república. Així ho han acordat aquesta setmana a la Junta de Portaveus de Navarra que ha aprovat una declaració institucional que demana la celebració d'un referèndum vinculant.

La intenció d'aquest és que els ciutadans decideixin si volen una república o continuar amb la monarquia actual. La iniciativa l'ha presentat I-E però també hi han donat suport de Geroa Bai, EH Bildu i Podemos. UPN, PSN i PP, com no podria ser d'una altra manera, hi han votat en contra.

És "lamentable en termes democràtics" que aquesta consulta no s'hagi celebrat ni amb Joan Carles ni amb Felip VI, deia José Miguel Nuin als periodistes.

Hi ha punts però, que han quedat descartats. Un d'ells era que Navarra rebutgés la visita que precisament Felip VI té programada a Navarra aquesta setmana per inaugurar el Congrés Internacional d'Arquitectura.



Un altre dels punts era que, en aquest acte, no hi assistís cap representant del Govern ni de la Mesa del Parlament.

