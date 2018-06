Picabaralla al PSOE: Susana Díaz assegura que ''aixecarà la veu'' si Sánchez cedeix amb Catalunya

Última actualització Dimarts, 12 de juny de 2018 10:00 h

La presidenta d'Andalusia creu que una forma de la Constitució serviria per garantir la convivència 40 o 50 anys més

Redacció | La presidenta de la Junta d'Andalusia ja ha concedit la primera entrevista des que Pedro Sánchez ha arribat a la presidència del Gobierno. "De moment no hi ha hagut cap decisió que faci aigües la unitat d'Espanya ni dels espanyols", ha exposat.

Malgrat tot, la presidenta d'Andalusia ja ha advertit que estarà vigilant per "aixecar la veu" si s'arriba a produir o en altres paraules, vigilarà atentament tot el que faci Sánchez per impedir qualsevol concessió a Catalunya.

En una entrevista al Canal Sur, la líder del PSOE a Andalusia ha exposat que rebutja "les guerres de patriotisme i banderes" i va defensar que la reforma constitucional és l'única via perquè el Gobierno pugui realitzar un canvi amb Catalunya.

Això sí, aquesta reforma hauria de servir per "garantir la unitat i que la Constitució segueixi funcionant". "Si millorem la Carta Magna i garantim així un altre període de 40 o 50 anys de convivència estaria bé", ha assenyalat.

Tot i això, Díaz dubta que hi hagi la mateixa generositat per les dues bandes per tal d'assolir aquesta convivència.

