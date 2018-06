[Vídeo] Quan Iceta defensava el referèndum pactat ara farà 6 anys

Última actualització Dimarts, 12 de juny de 2018 10:45 h

Mainat recupera un compromès discurs del líder socialista i es fa viral

1 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció | "Els referèndums sobre la independència s'han de poder fer. I en les democràcies avançades se'n poden fer". Són paraules del líder del PSC, Miquel Iceta, en una xerrada del partit ara farà sis anys, segons ha publicat a Twitter l'exmembre de la Trinca, Josep Maria Mainat.

En el fragment del vídeo, que s'ha fet viral en poques hores, Iceta es mostra favorable a la celebració d'un referèndum sobre la independència de Catalunya. De fet, defensa la seva celebració "per la via de l'acord" i posa com a exemple el Quebec i Escòcia.

L'Iceta del 2012 només planteja tres requisits indispensables que hauria de tenir un referèndum. D'una banda, la pregunta, que ha de ser "clara" com per exemple: "Volen separar-se d'aquell territori perquè sigui un estat independent?". D'altra banda, considera necessari un quòrum determinant en referència a la participació i un resultat també considerable, segons el socialista de "la meitat més un".

Unes paraules que demostren i recorden el viratge del PSC amb el referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Precisament, aquest dilluns, la ministra de Polítiques Territorials, Meritxell Batet, deia que el PSOE no contemplava la possibilitat d'incloure el dret a decidir en una eventual reforma de la Constitució, "com no la contemplen la majoria de les constitucions del món".



El @miqueliceta diu que els referèndums sobre la independència s'han de poder fer i que, de fet, a les democràcies avançades es fan. Diu que el referèndum ha de ser pactat, amb una pregunta clara i...

Ui! Calla!... Si aquest vídeo és de fa 6 anys!!! pic.twitter.com/Bf9BDYtbtN — Josep M. Mainat (@MainatJM) 11 de juny de 2018

Notícies relacionades