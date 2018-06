Nous escorcolls a Catalunya a hores de conèixer la sentència del cas Nóos

Biel Sescomes Alta Cerdanya Alta Cerdanya

12 de juny de 2018, 11.09 h

Com veuen actualment Ñ des d´Europa,

una acumulació immensa de caspa que no ha parat de creixer, des del 1714 fins avui, tot amanit per la corrupció endèmica d´unes persones superbes, autoritàries, dropes i incompetents.

Senyors això és actualment Ñ, un territori que hom voldria esquivar, molts ciutadans oblidar-la, i nosaltres deslliurar-nos´en. Una descripció amb 4 pinzellades, sense aprofondir més, per a que no ens agafi una aturada de cor, o se´ns encomani una gangrena sistèm... Llegir més