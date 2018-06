El Suprem rebaixa la pena a Urdangarín pel cas Nóos

Última actualització Dimarts, 12 de juny de 2018 12:00 h

El condemna a 5 anys i 10 mesos

Redacció | El Tribunal Suprem ha condemnat l'exduc de Palma, Iñaki Urdangarín, a 5 anys i 10 mesos de presó, 5 mesos menys que la pena imposada al febrer per l'Audiència de Palma pel cas 'Noos'. El Suprem el condemna per malversació, prevaricació, frau a l'administració, dos delictes fiscals i tràfic d'influències però l'absol del delicte de falsedat documental.

Iñaki Urdangarin, durant la sessió del judici del cas Nóos del 10 de juny del 2016 que se celebra a Palma © Pool EFE Comparteix Tweet

Etiquetes Cas Nóos, Catalunya, Espanya, Iñaki Urdangarín, Palma

La sentència ara ja és ferma però qui ha de decidir si Urdangarín entra a la presó és l'audiència balear. Actualment, Urdangarín està en llibertat provisional i ha de comparèixer un cop al mes davant un jutjat de Suïssa, on viu amb la família. Tot i això, l'exduc de Palma encara té alguna possibilitat d'evitar la presó: pot demanar l'indult o recórrer en empara davant el Tribunal Constitucional.



Tanmateix, el TC no acostuma a paralitzar entrades a la presó de condemnats a més de 5 anys. Ho reconeix el mateix tribunal en la interlocutòria del cas dels feixistes que van atacar Blanquerna durant la diada del 2013 i que tenien condemnes fermes de fins a 4 anys. El TC va paralitzar l'entrada a la presó i apuntava que adoptava com a "directriu general" que la pena se situï per sobre o per sota de la frontera dels 5 anys. A penes de més de 5 anys, recorda que el legislatiu els considera ja penes "greus" i, per tant, no pot aturar l'execució de la sentència.



En el cas del soci d'Urdangarín, Diego Torres, rebaixa la pena de 8 anys i 6 mesos fins als 5 anys i 8 mesos. En canvi, ratifica la resta de condemnes imposades per l'Audiència de Palma, entre elles la de l'expresident balear Jaume Matas, condemnat a 3 anys i 8 mesos.

Pel que fa la infanta Cristina i a la dona de Torres, Ana María Tejeiro, també manté la responsabilitat de partícips a títol lucratiu en els delictes de malversació i frau dels seus marits, però no per als delictes fiscals. Pel que fa a la germana del rei Felip VI, l'Audiència de Palma l'havia condemnat a pagar solidàriament amb Urdangarín 265.088 euros. Ara, amb la sentència del Suprem, se li rebaixa la quantia fins als 136.950 euros. La quantitat rebaixada l'haurà d'afrontar el seu marit.

