Antena 3 i Telecinco han tractat de forma masclista el cas de La Manada

A més a més, han relacionat la violació en grup a festes sexuals i han fet un discurs on s'excusa als agressors. Així, s'ha donat a entendre en aquests programes que les dones no es resisteixen prou a la violació o que fins i tot en gaudeixen.

Com es construeix el relat d'una agressió sexual? Avui llancem un nou informe https://t.co/nZEOlN0GL2 : La cobertura mediàtica del cas de #LaManada . @SusanaPrezSoler analitza els matinals de televisió més vistos a Catalunya. #yositecreo #Cuentalo https://t.co/M4nzoT2dGh

