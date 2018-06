Sant Esteve de les Roures troleja Vox a Twitter

El president de Vox a València va empassar-se el tuit i el va emplaçar a contactar amb el partit per a les municipals del 2019. "Si tu fas un pas endavant, Vox estarà també al teu poble. Posa't en contacte amb nosaltres", va respondre Llanos. Els tuits són del passat dia 27 d'abril però la xarxa ho ha fet viral després que el perfil de l'Ajuntament de Sant Esteve de les Roures fes retuit fa pocs dies.

"Al meu poble està ple de gent que estem farts dels colpistes", deia en to irònic aquest usuari a la xarxa. "Ningú va anar a votar i han guanyat els criminals", afegia.

L'usuari Santo Estevan de los Robles va gastar una broma per Twitter al partit d'ultradreta Vox on els convidava a presentar-se a les eleccions municipals d'aquest poble fictici.

