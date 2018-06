Puigdemont: ''Tot ho tapen violentant Catalunya''

Preparatius per a la publicació avui de la sentència del cas Noos: https://t.co/Zf0gdV1ygG

Quina casualitat! Just el dia q el Suprem confirma la condemna de l'Urdangarin, 5 anys i mig de presó, la policia entra en dependències de la Generalitat per fer-hi escorcolls i detencions.

"En pocs dies han condemnat el cunyat del Rei, el PP Valencià i l'AEPD, s'ha demanat un referèndum sobre la monarquia, descobert l'App espia de la Lliga i més dades de les cloaques de l'Interior. I tot ho tapen violentant Catalunya", ha lamentat Puigdemont en una piulada a Twitter.De fet, tal com va recollirfa un temps, aquest "modus operandi" es repeteix a Catalunya des que la independència va començar a ser central.

En aquest sentit, ha denunciat que "tot ho tapen violentant Catalunya", en referència als escorcolls que s'estan produint a diversos organismes de la Generalitat per trobar proves sobre els preparatius de l'1-O. Precisament, els registres han coincidit amb l'anunci de la sentència del cas Nóos que condemna a Iñaki Urdangarín a 5 anys i 10 mesos de presó.

Redacció | El president legítim a l'exili, Carles Puigdemont, ha criticat aquest dimarts al matí que Espanya hagi canviat la façana, pel que fa a l'entrada del nou govern de Pedro Sánchez, però no el DeepState ,el que serien els fonaments de l'Estat.

