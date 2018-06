[Vídeo] Cop de puny sobre la taula del Govern davant l'Estat: torna el Diplocat

Última actualització Dimarts, 12 de juny de 2018 14:30 h

Elsa Artadi explica que s'ha aturat la liquidació "il·legal" de l'entitat i que s'ha convocat el ple del patronat

Gerard Sesé @gerardsese | Cop sobre de la taula del Govern català davant l'Estat. Poc a poc, els consellers van prenent decisions que marquen el perfil i les intencions d'aquesta legislatura. El Govern ha acordat aquest dimarts aturar la liquidació "il·legal" del Diplocat ordenada pel govern espanyol en el marc del 155. En roda de premsa posterior al Consell Executiu, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha explicat que l'acord de l'executiu català deixa sense efectes l'òrgan de liquidació.

Així mateix, també ha afirmat que el procés de liquidació no havia finalitzat i que, per tant, els òrgans del govern continuen actius i no han perdut la seva personalitat jurídica. En aquest sentit, el Govern també ha acordat que es reuneixi el patronat per decidir el futur de l'organisme. Una reunió que estarà presidida pel president de la Generalitat, Quim Torra. A banda, el Govern també ha decidit personar-se per la via judicial contra una decisió que considera "mal presa".

#Portaveu @elsa_artadi: “els òrgans del Diplocat segueixen i es torna a reunir el ple que és l’òrgan que ha de decidir com transitem per tornar a posar en marxa el Diplocat” @exteriorscat pic.twitter.com/2TZrkgt3g9 — Govern. Generalitat (@govern) 12 de juny de 2018

